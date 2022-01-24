內政部警政署副署長李永癸代表陳家欽署長南下至台中市政府警察局第三分局慰問基層員警及協勤民力。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

農曆春節即將到來，「111年加強重要節日安全維護工作」自1月24日起開跑，內政部警政署副署長李永癸特於工作首日代表陳家欽署長南下至台中市政府警察局第三分局進行訪視，除慰問基層員警及協勤民力，當場頒發工作獎勵金外，並期勉全體警察同仁及協勤民力於春節期間能堅守崗位，戮力以赴，守護民眾安全。

李永癸表示，台中市政府警察局在蔡局長領導下各項整備工作已完備，對於有形的人員執勤安全及無形的執法程序安全都要注意，才能完成任務，獲得民眾肯定。

李永癸更藉此機會，向全體協勤民力夥伴致上最高的敬意，感謝他們犧牲與家人相處的時光，協助警方守護市民，擔任警察最大的後盾！同時，也提醒同仁戮力從公之餘，更應注意自身健康，做好相關防疫措施，共同將臺中市打造為一個安全有感的健康城市。

三分局分局長楊川表示，「111年加強重要節日安全維護工作」期程自1月24日22時起至2月7日24時止，共計15日，第三分局動員轄區所有警力，結合義警、民防、義交、志工及守望相助隊等五大協勤民力，為「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」等三大主軸任務做好萬全準備，除了加強金融機構安全維護、犯罪預防宣導、酒後駕車取締及交通疏導等工作外，也提供民眾「舉家外出安全維護」、「機動派出所」及「護鈔」等多項便民措施，未來將持續縝密部署各項勤務，加強犯罪偵防能量，維持交通順暢，立即有效回應民眾需求，建構平安、幸福、快樂的社會氛圍，讓民眾過一個順遂如意的春節假期。