富邦悍將打頭陣24日在新莊棒球場舉行開訓典禮，新球季年度口號喊出「WE WILL」，過完農曆年後球隊也將分為一、二軍訓練，總教練邱昌榮表示，本週就會討論出來名單，預計3月2日全員會再到嘉義集合，準備接下來的熱身賽。

富邦今年春訓一、二軍分流訓練，原本規劃一軍在新莊、二軍在嘉義市，但考量北部氣候及場地需要時間養護，後來決定將二軍移至台東體中訓練，由二軍總教練陳金鋒領軍。

丘昌榮表示，經過這3周的重訓營後，也慢慢與隊上球員熟識，本週會與教練團討論一、二軍球員名單，「金鋒會帶一些需要基礎打底、要養成的去台東，幫助年輕球員進入狀況，有他在我很安心。」

春訓一軍的部分，教練團主要是安排陣中較資深、過去有在一軍出賽的球員，也會拉幾個開季比較有機會從一軍出發的年輕球員一同訓練，丘總說：「我希望球員是有準備好的，而不是匆忙的把他推出來。」

富邦今天開訓後，放完農曆年後將在2月4日恢復訓練，一軍會在2月4日在新莊，先幫助球員恢復體能，5天後移師嘉義市；二軍則是2月5日到台東展開訓練。