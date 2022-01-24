L O O N 💪💪 pic.twitter.com/raN1PoyXLC — Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2022

賽前才突然宣布「浪花弟」克雷湯普生左膝痠痛缺陣的勇士，24日卻碰上柯瑞交出本季最糟糕的三分球表現，全場投20中5，含三分球投13中1，三分命中率連1成都不到，幸好勇士驚險擋住爵士最後兩波攻勢，終場94比92險勝爵士，目前34勝13敗仍居西區第2。

儘管克雷湯普生膝蓋痠痛沒打，達米恩李上半場卻完全接過他的位置，半場投進4顆三分球，幫助勇士保持領先優勢，不過爵士也有波達諾維奇、康利、蓋伊等人火力緊追不放，上半場結束，勇士僅以55比54領先，柯瑞半場攻下10分。

勇士第3節雖然一度領先到13分，爵士卻發揮韌性逐漸追上，甚至末節還超前了比數，關鍵就在柯瑞三分外線熄火，幸好打到最後1分48秒，盧尼完成三分打，幫助勇士取得94比89領先，不過最後32.2秒，波達諾維奇投進三分球。

接下來場上竟沒喊出暫停，勇士總教練科爾決定把勝負交給球員，儘管普爾三分球匆忙出手沒進，留下大約10秒時間給爵士進攻，爵士卻也沒喊暫停，波達諾維奇三分出手沒進，歐奈爾雖有補籃機會，可惜球轉了一圈沒進，爵士飲恨落敗。

勇士得以險勝爵士的關鍵人物是全場投13中4，含三分球投9中4，貢獻全隊最高20分的普爾，威金斯14分，柯瑞與歐托波特各有13分進帳，達米恩李12分，盧尼10分、6籃板；爵士以波達諾維奇21分最高，蓋伊16分，戈貝爾12分、18籃板，但爵士當家射手米契爾仍因腦震盪協議缺席。