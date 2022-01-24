台灣大哥大與一粒麥子基金會連續15年共同舉辦｢花蓮獨居長輩關懷活動」，受到疫情升溫的影響，取消聚餐圍爐活動來降低長輩與志工的染疫風險，改採實體與數位並行的形式關懷獨居長輩，也藉由「微樂志工」平台向同仁募集禮品，贈送給有需要的長輩，同時發送採買金以及100份精緻年菜，提前向花蓮獨居長輩拜年。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠與3位志工代表親赴花蓮拜訪獨居長輩並送上春節禮物，同時也跟鳳林、光復日照中心連線直播，讓無法到場的企業志工遠程參與，總共有87位志工同時上線，向許久不見的長輩們獻上最誠摯、溫暖的關心。

今年台灣大哥大｢花蓮獨居長輩關懷活動」的主題為「虎is Coming！愛老虎呦I love you」，除了呼應虎年行大運，也讓長輩對於視訊中會出現哪一位(who)很久不見的志工，相當期待。

台灣大基金會表示，台灣大秉持「用科技擁抱愛」的理念，為公益活動裝上數位飛輪，除了讓志工以遠端連線形式關懷長輩，也透過「微樂志工」平台向同仁募集除濕機、電子鍋、電烤箱等生活必需品，送給花蓮的爺爺奶奶。

在同仁愛心爆發的響應之下，總價值超過5萬2千元的102份禮品，短短一天就達標，創下活動史上最快紀錄。另外，台灣大也額外為300位長輩準備每人1000元的採買金，並揪團子公司momo一起加碼做公益，提供100份精緻年菜，包括「黑金蒜煲雞湯」與「干貝美人雞湯」，除了替長輩暖胃且暖心，也期待發揮拋磚引玉的效果，呼籲民眾關懷弱勢族群，幫助他們平安過好年。

台灣大連續15年推動關懷花蓮獨居長輩活動，累計共有超過一千五百人次以上的企業志工參加，其中更有3位志工全勤。雖然每年只能跟長輩見面一次，但關懷愛心從不間斷，志工們看到長輩平安健康，也都感到很開心，並許願希望疫情盡快結束，能夠再次到花蓮跟長輩一起圍爐迎新年。