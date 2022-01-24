網紅游否希曾是YouTuber「在不瘋狂就等死」的創辦人，作風直率敢言，曾爆料遭圈內人仙人跳詐財10萬、YT圈充滿潛規則以及跟《華根初上》導演圤智雨隔空交火。最近他發文透露撿到一千元，但沒有送交警察局，而是直接捐款，掀起熱議。

游否希23日在IG曬出拿著千元鈔票和捐款證明單的照片表示：「剛剛撿到一千塊，從小教育是要我們拾金不昧時，交給老師或是警察局，但說真的！我根本不知道交出去這一千塊到底去了哪裡，所以索性讓它去我知道的地方。」他呼籲網友若在松山路148號掉一千塊，請直接私訊，願意賠償，但不忘提醒：「如果這一千塊對你來說很重要的話，請尊重這一千塊，掉錢也代表你不看重錢，我沒有侵占，我只是讓它去我覺得安心的地方，真的是你的，我就自掏腰包給你，硬要說我侵占的話，那我也沒差，反正這世界的三觀也差不多要毀了。」

前國光女神林倪安留言讚賞：「你超帥欸……」其他網友也認同表示：「這真的不算侵占，有愛心多了」，但也有人抱持不同的看法：「那如果有人假裝是自己的要怎麼確認？」、「也有可能是年長者或是沒使用IG的人，他們不一定會看到這篇文章…個人看法還是交給相關單位，更為妥當些」。