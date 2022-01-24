中磊(5388)今年挾數位轉型依舊持續，更高速的網路傳輸將成為剛性需求，加上缺料問題減緩，營運將迎來明顯成長，法人圈看好，稅後淨利可望翻倍成長，每股稅後獲利坐5望6，中磊今股價早盤後由黑翻紅，帶量一路走高，漲幅逾2.5%，躍回5日均線。

隨著全球疫苗施打，儘管經濟活動逐步回歸常軌，但居家辦公、遠距教學已改變以往生活型態，故預估固網頻寬升級趨勢也會持續，帶動家戶終端寬頻CPE換機潮，PON、WiFi-6與5G CPE的換機潮成為驅動營收成長的主要動能，但因受限於半導體缺料，出貨動能受到壓抑，中磊2021年營收439.06億元，年增加21.63%，創下歷史新高，只是，法人預估，中磊受到零組件缺料、漲價侵蝕毛利率，以及在多個國家擴充人力服務電信營運商，導致費用居高不下，稅後淨利恐年減少近2成。

展望第一季，有鑑於南亞、中南美洲、中歐、東歐頻寬升級趨勢持續下去，對PON ONU需求維持強勁，且北美有線電視服務商的新款OTT STB開始出貨，但因農曆新年長假將影響台灣、大陸的生產排程，預期營收維持於高檔，且雖網通主晶片持續漲價，但持續將成本轉嫁給客戶，預期毛利率約略與去年第四季持平。

2022年在疫情帶動下，數位轉型依舊持續進行，對更高速的網路傳輸成為剛性需求，也驅動5G、PON、OTT STB與WiFi-6的換機潮，預計在今年缺料問題比去年緩解下，中磊全年營收可望較去年成長，法人預估，預估中磊毛利率維持在13%左右的水準，稅後淨利可望翻倍成長，每股稅後獲利坐5望6。