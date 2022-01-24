趙正平、梁赫群重提當年勇。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（25日）晚播出主題「表面團體，私下弄你！ 演藝圈團體都是玩假的？！」，邀來「景行廳男孩」的趙正平、梁赫群，及「4 in Love」成員黃小柔、張棋惠，揭露團體生活的真實樣貌。由冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠組成的女子團體「4 in Love」，出道當時造成轟動，還曾在紅磡開過演唱會，身邊圍繞的多是劉德華、郭富城和黎明等天王級人物，「4 in Love」卻在成軍不到兩年時宣布解散，成員中的黃小柔、張棋惠在節目中親曝當時的解散原因。

原來「4 in Love」當紅之際碰上「921大地震」，所有娛樂事業因國殤而停擺，當時所屬的經紀公司為外商公司，在判斷當時情況後決定撤資，連夜將旗下所有藝人解約，只留下兩個會計做最後的結帳動作。兩人形容當時的狀況，宛如從天堂掉至地獄，讓她們措手不及。

團體生活夾雜著各種歡笑和淚水，從而累積彼此良好的默契，談及團員間不為人知的祕密時，黃小柔忍不住爆料張棋惠在有次楊丞琳跟李榮浩返台之際邀約飯局，整個吃飯過程張棋惠眼神緊盯李榮浩，時不時面露嬌羞，當李榮浩靠近搭話時，讓她害羞到臉部瞬間脹紅，形容當下心臟彷彿都要停了！張棋惠則解釋：「喜歡團員的另一半，是因為他們的另一半都非常優秀！這種感覺比較像是仰慕！」

趙正平則特意穿上14年前的黑色皮衣帥氣登場，還和搭檔梁赫群跳起主打歌《千人迷》，兩人不斷擺動手臂，看似僵硬的舞蹈動作慘遭阿Ken吐槽：「以前這樣就能紅？像在復健！」兩人聽聞後不甘示弱表示除了唱跳歌手的身分外，也曾一起主持節目、活動，甚至還出了書，觸及廣泛，經歷相當豐富。