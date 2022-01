趙正平、梁赫群重提當年勇。(中天綜合台提供)

中天綜合台《同學來了》明(25日)晚播出主題「表面團體,私下弄你! 演藝圈團體都是玩假的?!」,邀來「景行廳男孩」的趙正平、梁赫群,及「4 in Love」成員黃小柔、張棋惠,揭露團體生活的真實樣貌。由冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠組成的女子團體「4 in Love」,出道當時造成轟動,還曾在紅磡開過演唱會,身邊圍繞的多是劉德華、郭富城和黎明等天王級人物,「4 in Love」卻在成軍不到兩年時宣布解散,成員中的黃小柔、張棋惠在節目中親曝當時的解散原因。

原來「4 in Love」當紅之際碰上「921大地震」,所有娛樂事業因國殤而停擺,當時所屬的經紀公司為外商公司,在判斷當時情況後決定撤資,連夜將旗下所有藝人解約,只留下兩個會計做最後的結帳動作。兩人形容當時的狀況,宛如從天堂掉至地獄,讓她們措手不及。

團體生活夾雜著各種歡笑和淚水,從而累積彼此良好的默契,談及團員間不為人知的祕密時,黃小柔忍不住爆料張棋惠在有次楊丞琳跟李榮浩返台之際邀約飯局,整個吃飯過程張棋惠眼神緊盯李榮浩,時不時面露嬌羞,當李榮浩靠近搭話時,讓她害羞到臉部瞬間脹紅,形容當下心臟彷彿都要停了!張棋惠則解釋:「喜歡團員的另一半,是因為他們的另一半都非常優秀!這種感覺比較像是仰慕!」

趙正平則特意穿上14年前的黑色皮衣帥氣登場,還和搭檔梁赫群跳起主打歌《千人迷》,兩人不斷擺動手臂,看似僵硬的舞蹈動作慘遭阿Ken吐槽:「以前這樣就能紅?像在復健!」兩人聽聞後不甘示弱表示除了唱跳歌手的身分外,也曾一起主持節目、活動,甚至還出了書,觸及廣泛,經歷相當豐富。