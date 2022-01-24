勞團多年爭取移工轉換雇主與工作，訴求與本勞享有相同的工作選擇權，勞團今(24)日於勞動部前召開記者會，控訴知名結婚禮餅公司伊莎貝爾食品股份有限公司以扣薪、扣特休來剝削移工，勞動部表示，已洽台中市政府暸解，如雇主確有違法之情事，將廢止雇主招募及聘僱許可，並同意移工轉換雇主。

天主教希望職工中心專員Ella表示，伊莎貝爾長期來許多違法或違約的作為，已讓移工累積了非常多的怨憤，例如勞工一直得配合公司不定期支援加班，在旺季時加班上百小時，淡季沒有工作時就被要求扣特休，疫情期間更有強迫勞工回國的「無薪假」情事發生。

Ella指出，伊莎貝爾之前還蹭了同婚的熱度，以兩支廣告影片獲眾多同志的心，因此聲名大噪，然而這個以「愛」為旗幟、賺錢兼賺名聲的食品公司，潮水退了後其實是一個剝削勞工、欺世盜名的血汗公司。

Ella說，長期以來不論透過公司或仲介投訴皆無效，在協調會現場坐了一整排的台中市政府勞工局代表，對於勞方提出的爭議，連明顯建法事項都無能於現場進行判斷，還要勞工另案提出調查，相當荒謬，勞動部應盡速核准勞工轉換雇主，不要因為官僚不積極作為讓移工造成二度傷害。

移工阿香透過視訊表示，調查雇主違規的時間相當長，申訴的勞工要如何信賴能被公平調查和對待？既然是公司違法就不要因此處罰移工，要求能有轉換雇主的權利。

勞動部表示，針對本案雙方的勞資爭議，經洽台中市政府暸解，基於尊重移工團體意願，已召開二次協調會議，盡力協調中；針對訴請同意轉換雇主部分，勞動部將函請台中市政府盡速查復，如雇主確有違法之情事，除處以罰鍰處分外，勞動部將廢止雇主招募及聘僱許可，並同意移工轉換雇主，以保障移工權益。