疫情衝擊下，可能造成停課，讓結合線上與實體課程的混成式教學成為新常態。高市府攜手台灣微軟、台積電慈善基金會今（24）日三方宣布啟動「偏鄉學校智慧化計畫」，由微軟師資分享Microsoft 365運用技巧，台積電慈善基金會提供硬體資源，提供偏鄉學校數位競爭力，縮小城鄉學習差距。

今日「偏鄉學校智慧化」啟動線上記者會，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、台灣微軟公共業務事業群總經理孫基康、公共暨法律事務部總經理施立成與台積電慈善基金會董事長張淑芬等，透過視訊在北、高兩地共同宣布啟動。

陳其邁提到，高雄幅員遼闊，土地面積等於10個台北市那麼大，從山上原住民部落到海邊小漁村，如何減少城市與偏鄉的數位落差，讓學生學習或工作等人生競賽中，能有平等機會，對市府而言至關重要。

陳其邁表示，感謝台灣微軟、台積電慈善基金會協助提供各項充沛資源，全方位串聯與優化人才育成資源鏈，提升校園資訊環境，培育高雄在地學子的數位素養，讓優秀人才深耕在地，擁有厚實的國際競爭力。

孫基康指出，人才培育是重要的永續發展目標，未來4年內將培養20萬名在地數位人才。此次透過導入專業師資培訓、硬體資源，提升文案力、趨勢力及表達力，加速邁向智慧化校園，及早培養偏鄉學子數位競爭力，蘊育未來數位人才。

去年疫情嚴峻期間，台積電慈善基金會捐贈200台再生筆電給弱勢學生，這次又挹注高雄偏鄉教育資源。張淑芬表示，台積電基金會長期關注弱勢，傾力幫助偏鄉的教育與就業。除偏鄉學生，教師也是積極培訓對象，唯有提升偏鄉學校的教學品質，以科技為教師建立數位技能，教師才能幫助學生發展更多元、更有競爭力的未來。