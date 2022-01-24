適用108課綱的首屆大學學測昨天結束，全國教師會發表評論指出，新型學測創新靈活，素養跨科緊扣時事。不過今年數學A偏難，全教會建議大學，若妄想以艱澀數學抽象概念作為篩選基準，反將揠苗助長，逼迫所有學生提早放棄數學，導致國家數學競爭力下降。

全教會說，經過多年努力，符應課綱內容、創新、與時事結合、跨科整合等，已成為升大學考試內容基本款，足見命題者試圖貼近高中108課綱的核心價值、符應高中教學現場的努力。

全教會認為，今年學測新增加的混合題型，讓題型變化更為靈活：多選題、計算、繪圖等，考驗學生統整組織的能力，並有利於閱卷老師看出學生思考的邏輯脈絡，而非片段的知識記憶點；自然科的探究與實作題型，融合於各題目之中，只要學生認真聽課與實作，建立研究模型，培養科學態度和方法，皆能輕易作答。

今年數學A超級難、數學B則簡單，全教會說，108課綱設計之初，數學A被設計為「高度」數學需求科系所採用，因此重視純粹數學問題的研究；數B則被設計為「中低度」數學需求的科系採用，重視如何轉化數學概念，具體應用於日常生活中。

關於大學申請入學採計數學科成績，全教會指出，大學端若狹隘地僅以「篩選學生」的本位主義思考，妄想以艱澀數學抽象概念來篩選學生，將逼迫所有學生提早放棄數學，非國家之福。