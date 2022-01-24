彰化田尾是園藝的故鄉，種植許多花草植物。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

今年農曆春節有九天連假，走春也要注意防疫優先，勞動力發展署中彰投分署推薦走春必遊，好吃又好玩的多元就業開發方案旅遊路線，涵蓋彰化、南投等地的大自然、農村及原民風情，適合親友團聚、大人及小孩同遊。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，多元就業開發方案及培力就業計畫輔導許多民間團體發展在地產業，創造在地就業機會，提供民眾飽覽不同地區風土民情，體驗在地文化特色的機會。

為提供民眾多元選擇，今年春節規畫三條彰化及南投在地鄉土的旅遊點，民眾做好防疫之際，也能藉由小旅行的導覽及體驗，感受政府與民間團體公私協力共同用心經營的成果，提高大家對執行單位以及地方特色產品與遊程的認識。

走春路線包括彰化農村文化體驗及欣賞花藝之美，彰化縣二水鄉源泉社區發展協會設計「跟著八堡圳去旅行」，還能品嘗濁水溪灌溉出肥沃土地種植的美味農產，在地長者手做傳統竹編工藝「籠仔篙」，從中認識傳統農村治水智慧。

春節居家布置的盆栽花束，彰化縣田尾鄉是台灣最早種植花卉地方，彰化縣田尾公路花園協會鼓勵愛花的大眾遊客挑選套裝及客製化遊程，搭乘電動協力車導覽解說暢遊花海。

南投也是許多人踏青出遊的優質選擇，位於竹山鎮的富州社區，居民以務農為主，區內擁有八通關步道、集集攔河堰、隆恩圳等歷史文化景點，體驗竹藝DIY及採果趣。

林淑媛說，喜歡原民風情的朋友，到南投廬山享用原住民風味餐及體驗深度旅遊，南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會透過發展部落觀光、創造在地產業，讓更多人認識部落傳統文化。