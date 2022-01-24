知名網紅許藍方以專業的衛教方式在YouTube談論性愛話題，加上許藍方長相甜美、身材苗條，讓她擁有「最美博士」的美名，而許藍方日前則在頻道分享「女生做愛放屁 跟『弟弟』大小有關？」為題的影片，她指出，其實那是從陰道排出的氣體，而不是肛門，可以依有無臭味來判斷，許藍方說，因為性器官交合的動作，導致空氣灌入、抽出，才會發生如放屁的噗噗聲。

性學博士許藍方日前在頻道分享「女生做愛放屁 跟『弟弟』大小有關？」為題的影片，談到在性愛過程中，女生發出放屁的噗噗聲，尷尬聲響恐讓性慾全失，對此，許藍方則說，其實這是從陰道排出來的氣體，稱之為陰道排氣或陰吹，許藍方指出，某些性愛姿勢使男性性器進出，有空氣會被排出來，因此會有放屁的感覺。

許藍方說明陰道排氣。（圖／取材自頂尖事務所 Youtube）

許藍方進一步說明：「女生自己可以知道它是從陰道排出來還是肛門排出，但因為都是排氣，所以噗噗聲音都一樣，但陰道排氣基本上是沒有味道」，但這個現象會因為每個人的身體構造、性器尺寸、陰道彈性甚至是性姿勢而不同，其中以「從後面來的體位」最容易發生排氣。

許藍方也提醒，若發現從陰道排出的氣體有味道，那可能是陰道與腸道產生廔管，這屬於結構上的異常，就必須求助醫師，許藍方認為，「啪啪啪」過程中冒屁聲很難為情，但陰道排出無味氣體屬於正常現象，她建議：「大家不如就在這過程中可以直接忽略那個聲音，單純享受性愛比較好。」