宥凱積極爲客串的電影《再說一次我願意》宣傳。（翻攝自宥凱直播）

愛情電影《再說一次我願意》充滿各種浪漫、逗趣的求婚絕招，其中讓主演蔡凡熙和郭書瑤最印象深刻的，莫過於片中自彈自唱環節，只見蔡凡熙穿著西裝，在戶外草地的燈海中彈著吉他，唱著告白歌曲，看似完美的示愛場景，對他來說卻是最困難緊張的1場戲，因為首次要在大銀幕前唱完整1首歌。

拍攝前蔡凡熙趕緊勤練歌喉，他自認歌聲不差，和郭書瑤出去唱KTV時曾獲得女方稱讚，且原本不會彈吉他的蔡凡熙，也特別苦一番，擔心原本是借來的吉他不方便帶回家練習，乾脆自掏腰包花2萬5千元買下，花了2個星期，每天練習3小時，最後成果不負眾望，讓郭書瑤也感到驚艷，更徹底迷倒現場女性工作人員。

片中另1場對蔡凡熙極具挑戰的戲份，是他一度以為郭書瑤因得了絕症而拒絕自己求婚，他必須表現出得知噩耗後難過的模樣，崩潰中必須帶著壓抑、難以接受的心情，他表示：「我直接在現場搥牆壁。」即使導演覺得他演得夠好了，但他這次在演出時的自我要求很高，堅持嘗試不同演法，連拍15次，短短的鏡頭花3小時終於完成。

在片中客串一角的「直播小霸王」宥凱，飾演蔡凡熙「求愛大隊」的成員，22日直播賣貨時更化身為「求票天王」，身穿電影的T恤，直播背景更是掛滿電影各式海報，時不時催促粉絲買票進戲院支持電影，瞬間吸引千人上線觀看。