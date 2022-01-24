豐興今(1/24)日開出本周盤價，其中鋼筋及廢鋼價格調漲300元；調整後為鋼筋價格報每公噸21400元，廢鋼收購價格報每公噸12000元，型鋼則開出連續第九周平盤。

隨著農曆新年假期即將到來，本周為年前最後的交易周，整體市場略為冷清，雖交易量些許下滑，不過受到國際廢鋼價格續揚的支撐，帶動國內廢鋼及鋼筋價格震盪上行。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼續漲至每公噸502美元，美國貨櫃廢鋼本周報價上漲10美元，報每公噸455美元，澳洲鐵礦砂由每公噸137.15元，反彈逾8%。(商品行情網)