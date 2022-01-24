台灣大(3045)今(24)日最新宣布，投資SoundOn集團，成為第二大投資人，結合台灣大旗下音樂串流平台MyMusic的一站式聲音服務優勢，積極開發Podcast與音頻市場，台灣大看好透過雙方的合作，將帶動MyMusic的podcast節目數成長20%，會員點聽Podcast集數成長40%。

台灣大總經理林之晨表示，看見了全球性的Podcast與音頻市場巨大發展潛力，旗下的MyMusic自2020年推出「Podcast專區」後，上架內容超過100萬檔節目，帶動會員數持續成長，點聽率不斷上升。SoundOn集團在Podcast與音頻娛樂領域擁有緊密的社群與高度的專業，期待雙方結盟策略合作後，能進一步整合彼此資源，創造更大的綜效。

SoundOn集團致力於聲音經濟，提供消費者最佳的Podcast、語音社群、即時語音互動服務，2021年底宣布用戶突破1100萬，海外用戶更突破5成。根據SoundOn最新發布的《2021台灣聲音經濟報告》指出，台灣Podcast總收聽量年增200%，每位聽眾平均贊助金額為335元。

MyMusic與SoundOn策略聯盟後，將進行節目內容與技術應用的深度合作，攜手打造有利於Podcast創作者及平台的健全商業模式，建立「創作者營利計畫」，運用台灣大的行動廣告業務優勢，增加企業主精準投放Podcast節目廣告的機會，並協助Podcaster增加聽眾廣度。同時，MyMusic也規劃具體的訂閱機制，提供「粉絲贊助」功能，未來MyMusic會員可直接於APP中進行小額贊助，協助創作者讓好的聲音內容變現。

台灣大MyMusic致力打造「一站式聲音服務」，目前平台註冊用戶數已突破628萬。根據內部大數據統計，收聽Podcast用戶中，高達82%的用戶同時聆聽Podcast與音樂，其中熱門播放的節目有90%來自SoundOn平台上所提供的內容，以居家生活、社會與文化、喜劇音樂、教育類等類型議題最受歡迎。未來透過技術合作，SoundOn的節目皆可自動上架至MyMusic，讓會員零時差收聽最新、最多元的熱門節目，預估將帶動MyMusic的podcast節目數成長20%，會員點聽Podcast集數成長40%。此外，透過雙方用戶行為及點聽趨勢觀察，也將推出聯合企製節目與會員活動，創造雙贏。