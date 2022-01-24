台灣自來水公司第二區管理處辦理「辦理龜山工業區山鶯路169-2號200mm 管線斷管連絡」，預計於111年2月14日13時起至111年2月14日24時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約656戶；水壓降低戶數360戶。

停水區域

龜山區／山德里、山頂里(山鶯路、山鶯路 130、340 巷、民安街、民安街64、128巷、將軍巷、文華巷、中華巷、國光巷、福星巷、中興路(明興街西側往山鶯路方向)、興業街、興業巷、建國東路(鐵軌東側往山鶯路方向) (以上含巷弄街))。

水壓降低區域

龜山區／山德里(信義街、忠孝街、忠孝街 37、48、56 巷、萬全街、民安街 93 巷)。

停水及水壓降低時間

自 111 年 2 月 14 日 13時起至 111 年 2 月 14 日24 時止，共 11 小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢https：／／www.water.gov.tw／mp.aspx？mp=1。