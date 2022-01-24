今年春節連假長達9天，經濟部特別關切台水公司供水整備情形，經濟部長王美花24日率國營事業委員會主管赴台水公司第十二區處板新給水廠視察，慰勉台水公司同仁為春節供水所付出之努力，並致贈春節加菜金及水果禮盒，祝賀台水公司基層值勤人員新的一年新春愉快。

台水表示，已經研擬「春節期間供水因應計畫」、排班動員穩定供水基本人力、成立春節供水緊急應變小組及1910全天候24小時客服中心，並就近年農曆春節供水弱勢區域進行檢討因應，希望本年春節供水更為穩定。

板新地區供水每日需水量約83.7萬噸，主要從石門水庫、三峽河及中庄調整池取水產製後供送，板二計畫工程完工後，板新地區全由北水處供水，板新廠仍須兼負水資源聯合運用，增加支援桃園地區供水及反送北水處緊急供水需求。第十二區處邱處長簡報板新地區供水概況及未來重點工作，包括降低漏水率、備援調度幹管工程及板新廠設施現代化等，經濟部也指示台水要滾動性檢討供水計畫，以能滿足板新及桃園地區經濟發展用水需求為要務。