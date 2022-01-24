大園警破獲以私人神壇當掩護的地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警破獲以私人神壇當掩護的地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警破獲以私人神壇當掩護的地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警破獲以私人神壇當掩護的地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大園警破獲以私人神壇當掩護的地下賭場。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀音區一處私人神壇，日前遭檢舉疑似經營地下賭場，大園警方獲報後持續監控蒐證，22日晚間結合保安警察大隊一同攻堅，當場查獲55歲蕭女、57歲卓男等2名負責人及10名賭客，並查扣賭資、抽頭金及賭具四色牌、監視器等證物，全案依賭博罪、違反社會秩序維護法等罪嫌送辦。

大園分局指出，該間地下賭場以神壇做掩護，藏身在大湖路一段的巷弄內，由於該處地點偏僻，加上神壇周邊加裝了監視器觀察室外狀況，令外人難以察覺，警方於接獲情資後，持續監控蒐證，發現該處常有不明人車出入、確有可疑之處，遂向桃園地方法院申請核發搜索票，22日晚間前往攻堅查緝。

警方於現場查獲2名負責人及10名賭客，並查扣賭資新臺幣17萬6383元、抽頭金1萬1000元、賭具四色牌、籌碼、香菸277盒、監視器等物品，警詢後將2名負責人依賭博罪移送桃園地檢署偵辦，另10名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

大園分局表示，農曆春節將屆，各地賭場蠢蠢欲動，加上近期疫情升溫，不法份子試圖趁警方忙於防疫之際，從事非法勾當，為此警方也持續編排治安維護勤務，掃蕩各類犯罪，同時強調防疫期間治安不打烊，請有心人士切勿以身試法。