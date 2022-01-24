春節期間，新北市中和警分局針對烘爐地沿線實施交通管制措施。（中和警分局提供）

春節期間，新北市中和警分局針對烘爐地沿線實施交通管制措施。（中和警分局提供）

春節連續假期即將到來，由於烘爐地南山福德宮為信徒眾多、香火鼎盛之大型知名廟宇，而且又有供奉財神、月老，從大年初一開始到初四、初五都是遊客進香朝聖熱點，每年均湧入大量的人潮及車潮，但因烘爐地的停車空間有限，且山區道路會車不易，為維護上下山車流運行順暢，春節期間中和警分局將會同相關單位執行交通管制並動員警力、義交加強交通疏導。

警方表示，為避免烘爐地南山福德宮因停車空間不足，而導致壅塞情形發生，警方規劃周邊路口交通疏導管制措施，於春節期間2月1日至2月6日（初一至初六）每日上午8時至下午6時實施停車總量管制，於烘爐地南山福德宮停車場滿位前，將上山車輛引導至興南路2段399巷39號齊魯停車場暫時停放，統一搭乘接駁車上山（服務期間：初一至初六，每日8時至18時），若齊魯停車場也接近滿場時，將於興南路2段399巷口管制，暫停汽車上山，以免車輛於山區道路蜿蜒處排等，造成交通安全隱憂。

在此同時，啟動山下興南路2段32巷旁的太湖山莊停車場，當地有配置接駁車（服務期間：初一至初六，每日8時至18時），統一載送民眾上山，此外，2月1日至2月3日（初一至初三）欲上山之遊客可於南勢角捷運站搭乘市府交通局提供的免費接駁車上山（初一至初三，每日9時至18時），以方便民眾並減少車潮。

中和警分局因應烘爐地參香民眾人車潮可能造成交通壅塞等問題，將規劃接駁車、公車及救護車等大眾運輸或特種車輛行駛的專用車道，以增加道路服務機能，從中和區興南路2段159巷往烘爐地上山方向至興南路2段261巷1號處實施調撥車道(行駛下山對向車道)，供以上大眾運輸及特種車輛行駛，同時於興南路2段261巷1號開始，調撥車道轉向回到上山主線內側車道，同時對上山車輛進行左右車道分流，民眾自行開車前往請靠右走外側車道、接駁車等特種車輛行駛內側專用車道，若烘爐地車位滿場，民眾車輛將於興南路2段399巷口統一管制及排等。

中和警分局呼籲，春節期間民眾欲往烘爐地地區，請注意切勿進入調撥車道，並請配合警方及義交人員指揮、疏導及管制，發揮耐心減速小心駕駛，且儘量以搭乘接駁車的方式上山，避免被塞在車陣中，而影響旅遊心情，有關烘爐地南山福德宮相關交通措施可至臉書中和警好讚、新北市政府警察局IPOLICE APP、烘爐地南山福德宮官網、新聞媒體或Google上網搜尋，均有相關交通資訊可供參考。