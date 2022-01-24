大陸國家發展改革委24日召開新聞發佈會，介紹《「十四五」現代流通體系建設規劃》，在進一步健全市場方面，大陸國家發展改革委經濟貿易司副司長張國華表示，將加強反壟斷和反不正當競爭執法，明確各地區不得要求連鎖經營等流通企業在本地設立具法人資格市場主體，也不得對沒有設立具有法人資格的連鎖經營企業在給予補助等惠企政策時採取歧視做法，並要引導平台經濟、共用經濟等新業態良性發展，同時防止資本無序擴張。

根據封面新聞報導，在推進商品和要素高效流通和配置方向上，也要重點做好三項工作。第一是加快現代流通重點領域市場化進程。重點推動大型流通企業健全現代企業制度，推進鐵路、民航、郵政等行業競爭性環節市場化進程，形成統一開放的交通運輸市場。

第二是提高重要資源配置能力，抓好要素市場化配置綜合改革試點，推進全國性能源、糧食、礦石等資源性產品交易平台和國際金融資產交易平台建設。同時達成第三點的健全一體銜接規則和標準。