41歲蔡姓盲女自2019年雇用36歲王姓男外送員當看護，將銀行存摺、印章、提款卡全交他保管，短短2個月後立遺囑要遺贈他銀行戶頭現金，並交給多個銀行帳戶資料。沒想到，王男竟等不及，4個月內密集提領57次共715萬餘元，其中盜領655萬餘元。因他除夕未現身，蔡女憤而將他辭退，請友人代為提款才東窗事發。台中檢方依詐欺、業務侵占等罪嫌起訴王男。

已婚王男擔任外送員，因送餐認識雙眼失明的41歲蔡女，因蔡女邀聘，自2019年9月至2020年1月25日期間擔任她的看護，日薪為1千元，自2019年11月起調漲為2千元，蔡女並將中國信託商業銀行的帳戶存摺、印章、提款卡及密碼都交給王男保管，方便他提領生活費及薪資。

蔡女知王男已婚，兩人略生情愫與曖昧，因感念他的照護，自2019年11月9日簽立遺囑要將中國信託及玉山銀行帳戶內的現金遺贈給王男，並陸續將中華郵政及台灣銀行帳戶的存摺、印章、提款卡及密碼等都交王男保管。

王男利用蔡女眼盲及對他的信任，自2019年9月28日至2020年1月23日短短的4個月內，共在中國信託、郵局及台灣銀行等3個銀行帳戶密集提領57次，每次2萬元至20萬元不等，全部共提領715萬餘元，扣除看護費等支出約60萬元，共盜領655萬餘元，帳戶款項幾乎見底。

王男到案否認侵占，辯稱他提領的款項都是應蔡女指示，他提領後都放在她房間，供她自行取用，提領那麼多錢是蔡女要他買車方便載她，但後來沒買，隔天錢就不見了；至於領台灣銀行戶頭的錢，是蔡女要送他的，要他轉進自己的帳戶，他並未侵占。

王男在蔡女提告後，提出電話錄音證明蔡女同意贈與台銀帳戶內款項，他在錄音中多次以：「當初的錢都是妳說是妳要給我的，我才轉的，那妳現在跟我說，我自己去轉妳的錢，當初妳還叫我快一點轉」、「當初是妳叫我用的」、「妳是騙我說，要給我錢這樣？然後我轉完錢，再來告我」等語，蔡女也提及：「對，都是騙你的好不好，我就是放屁」。

檢察官認定，蔡女簽立遺囑及交付帳戶存摺資料等行為，僅能證明她極度信任王男，死後卻也遺贈財產，但難以推斷她在生前即有將帳戶現金贈與王男的意思。

至於電話錄音部分，檢察官認定，蔡女在通話過程中多次表達身體不適，不願再對話，「都是騙你的」等語是急欲結束通話情緒的表達，但對王男多次誘導詢問，均未明確表示確有贈與及同意轉帳台銀帳戶款項之意。且檢方偵辦期間，蔡女即因病情惡化陷入昏迷，無法出庭陳述及與王男對質。