36歲的新營客運公車駕駛陳禹熙，原本是一名廚師，2年前為實現「服務人群」的志願，毅然轉換跑道開公車。由於他溫柔細心，主動服務年長者與視障者，獲得許多輪椅及視障民眾的肯定與讚揚，榮獲今年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚首度頒發的「愛心服務獎」。

陳禹熙說，他在部隊服役時，也是駕駛軍用大巴士，因此轉職時，便以開公車為第一志願。剛開始這份工作時，小女兒才出生不久，他自我期許成為一位服務優良、安全守法的駕駛長，為兒女們樹立一個好典範。

陳禹熙還認為，擔任公車駕駛，特別能夠體會爸媽帶小孩外出的辛苦，有時看到推著嬰兒車的媽媽們，除了降低低底盤車身方便她們乘車，也會主動協助搬運嬰兒車，盡可能減少媽媽育兒的不便。

台南市政府交通局24日舉行「110年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚」典禮，除了表揚11家績優業者、19位優良駕駛，公車駕駛陳禹熙則獲得愛心服務獎，防疫計程車司機林明財也榮獲特殊貢獻獎。

林明財原本是公車駕駛，之後改投入計程車行業。由於平日服務熱心，0206南台大地震更參與維冠大樓救災工作，協助運送物資人員；還熱心將乘客遺落在車上的護照及外幣及時送達機場，廣獲乘客好評；同時，疫情嚴峻時，更主動加入防疫計程車的行列，投入防疫第一線工作，足為表率。

交通局長王銘德指出，今年度民眾參與公車優良駕駛選拔活動相當踴躍，依不同組別總計票選出11位優良駕駛員。其中「形象績優組」是公共運輸處篩選過去一年內，屢屢接獲民眾進線或來信表揚的駕駛人員；「服務模範組」則是經由客運業者自行提名，此兩組再經過民眾票選，最後才能脫穎而出。此外，「計程車組」是由計程車車隊或公、工會提名10人，經篩選共有8人入選。