疫情指揮中心昨日公布新增52例本土，其中高雄籍50多歲男性（案18399），曾在1月20日前往台南市的施家小卷米粉、安平區永泰興蜜餞行及周氏蝦捲台南總店，在台南市府公布的足跡表中，下方備註欄寫道「周氏蝦捲當日內用17名顧客中，只有2位為台南市民」，令大批鄉民笑歪，紛紛留言，「就跟你說在地台南人，都不吃周氏的啦」。

一名網友昨（23）日於PTT八卦版指出，看到台南市政府的足跡表中，周氏蝦捲的備註竟然寫，1月20日當天17名用餐顧客，只有2位是台南市民，並問及台南巿府是想表達什麼？有人能解釋嗎？

只見市府特別在周氏蝦捲後方特意括號指，17名顧客只有2位為台南市民。（圖／台南市政府提供）

根據台南市府公布的足跡表來看，案18399的相關接觸者27人皆已安排採檢，包括施家小卷米粉職員3人、周氏蝦捲職員19人及蜜餞行職員3人，巿府的足跡表裡還特別標註當天在周氏蝦捲內用的顧客有17人，並附註括號17名顧客只有2人為台南市民。

圖文曝光後，引發鄉民爆笑，「周氏就真的觀光客店啊！那2位可能是陪朋友去」、「代表是外地遊客愛吃的」、「幫你認證外地人是盤子」、「一堆外來人士的意思」、「就跟你說在地台南人，都不吃周氏的啦」、「代表台南人不吃啊」、「我台南人只吃我家巷口的」。