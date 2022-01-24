八大官股券商上周五臨危受命，鎖定台積電（2330）等權值股大敲，單日買超105億餘元，為官股史上第四大買超。受到美股四大指數上周五同步下挫，台積電ADR大跌近3％，台股今（24）日一早開盤，台積電股價再回測637元低點，惟特定買盤拉抬，硬是將股價猛拉至650元，拉升13元，激勵加權指數黑翻紅，共拉升近260點，季線失而復得。

美股四大指數上周五同步收跌，尤其代表科技股的那斯達克指數及費城半導體指數跌勢最重，台積電ADR也跌2.96％，至台積電今天開盤後大跌，但隨著台積電跌破月線之後，逢低買盤積極，不排除仍是政策護盤所為，台積電股價拉升13元，相當於拉升指數110點，扮演台股逆轉勝關鍵。

台股加權指數今日盤中最低來到17682點，明顯摜破季線17835點，隨後指數直線拉升，最高來到17941點，指數由大跌轉為小漲約50點，共拉升近260點，政策護盤強力宣示守季線的決心。