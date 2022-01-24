台北君悅酒店2022年營運策略出爐，為提高住房率並衝高客房平均收益，客房行銷將分眾包裝、精準行銷拚國旅，力拚全年住房率達六成。餐飲主攻全客製化五星外燴與外帶與伴手禮市場，目標業績成長三成。

疫情重擊台北市觀光飯店業績並改變市場結構與生態，邊境管制、國門不開，「只剩國人」的內需市場成為業者「唯一救贖」，因應市場結構改變，全台量體最大、客房數最多的台北君悅酒店2022年營運與行銷策略全面轉型，整合館內餐飲、住房、宴會與地利優勢，並爭取更多異業結盟、跨作合作機會，持續推出刺激國旅消費市場的方案，全力滿足國人需求。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，隨著國際品牌飯店逐年加入市場競爭，「了解競爭者」、「機動式調整目標導向」、「鞏固餐飲優勢、開拓外賣商機」，將是台北君悅酒店鞏固市占的大戰略。

2021全年台北君悅酒店全館住房及餐飲宴會營收占比約為3:7，年平均住房率僅25%，平均房價落在4800元左右。陳隆慶表示，台北君悅2022年住房率目標為60%，為求達標並衝高客房平均收益( RevPar），台北君悅今年前兩季將拓展並深耕國內旅遊通路，以及開發北中南大型企業獎勵旅遊團，並針對親子家庭、商務人土，軍警醫護、服務業同業，甚至飼養寵物的客層精準分眾，包裝設計推出不同主題的住宿套裝專案，全面滿足不同客層住房需求。

在餐飲部份，台北君悅的宴會部門今年除將持續鞏固精品外燴市場，並將觸角延伸至銀行、藥廠、科技廠等高端產業。陳隆慶表示，台北君悅將成立「核心宴會小組」，重新規畫餐飲團隊人力，推出高機動性的五星私廚服務，拉抬宴會業務並填滿次吉日與農曆七、八月活動場次，並以「客製服務」及「價格彈性」策略開拓更多輕齡化市場商機。

看準國內逐年大幅增加的節慶贈禮市場，今年酒店亦將提升整體銷售目標，持續推廣外帶餐點、特色禮盒及客製伴手禮，期能有效為餐飲挹注3成以上的銷售業績。

為開發更年輕與親子家庭客源，台北君悅今年三月將與Le Petit Chef小廚師合作，由宴會團隊擔綱推出為期半年的小廚師第三集美食實境饗宴。館內二樓「茶苑」在第一季亦將重新包裝推出吸睛下午茶搶市，衝高館內平日下午時段來客量。

台北君悅今年目標欲承接200場婚宴，除既有年度方案選擇外，即日起亦全新推出高CP值「真愛趁現在」婚禮專案，適用於今（2022）年7月31日前之特定日期，賓客可享每桌18800元+10% (十人)中式婚宴禮遇，於2月14日西洋情人節當天簽約付訂，可再享好禮三選一優惠：任選結婚餐券3000元、君悅客房免費住宿一晚(不含早)或賓客精美紀念禮50份，以「客製服務」及「價格彈性」策略開拓更多輕齡化市場商機。

為提升住房率，台北君悅酒店一月底前限時推出「悅享假期」、「一泊二食」超值專案，分別以嘉賓軒禮遇或一位難求的凱菲屋為號召，搭配五倍券、國旅券、熊好住宿券折抵，專案皆可累計凱悅天地會員點數，吸引國人於3月底前以優惠價格下榻飯店。