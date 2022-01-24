新婚妻子第一次下廚就讓老公永生難忘，一名大陸河北人妻最近新婚下廚為老公煮飯，但第一道菜就把小米粥煮成綠色，老公不禁看傻眼，不過還是很捧場地吃光光，「老婆做飯怎麼可能不吃」，讓網友看了笑翻，大喊「先生，該吃藥了」。

根據陸媒《澎湃新聞》報導，住大陸河北石家莊的呂姓男子日前上傳老婆煮的晚餐照，呂男拿著筷子一直翻拌著桌上那碗詭異的綠色小米粥，遲遲不敢吃下去，仔細看那碗粥，裡面放了花生、米還有紫薯，但呂男不懂，為什麼老婆可以把粥煮成綠色的。

呂男受訪表示，他與妻子臘八（1月10日）才結婚，剛新婚不久，也坦言妻子以前沒有煮過飯 ，「紫薯小米粥」是她第一次下廚的作品，「老婆問要不要放花生，我說放吧，結果就變綠色了」，猜測可能是產生了什麼化學反應。被問到有沒有吃，他笑著說「吃了啊，老婆做飯怎麼可能不吃」，沉浸於新婚的狀態，雖然顏色恐怖，但還是把整碗吃光了。

到底紫薯粥怎麼煮成綠色的？有內行網友說，這是因為紫薯有豐富的花青素，會根據酸鹼度變色，通常會變綠色是因為接觸到鹼性物質，像是自來水等，吃了不會影響健康。對此，網友紛紛留言：「哈哈哈，我也煮過這種顏色的粥，一看就知道加了紫薯」、「敢喝的都是真愛」、「老婆願意做菜就是好事了」、「綠色的粥好過綠色的帽子！加油吧小伙！」