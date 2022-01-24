長虹(5534)2021年12月兩筆商辦大樓部分交屋入帳，可望推升第4季業績表現，2022年入帳個案較多，業績可望衝高，表現優於去年度，今日股價維持在平盤上方。

長虹2021年前3季EPS僅有0.77元，去年初兩筆商辦大案「長虹雲端科技大樓（WTO 14期）」，半棟已以30.54億元售予威剛(3260)，「長虹新銳科技大樓（WTO 17期）」，整棟以15.76億元售予台灣立訊精密，此兩筆建案都在2021年12月才部份入帳，可望推升第4季業績走高。

展望2022年度入帳個案，除了有上述兩筆個案部份營收將在今年認列外，總銷20億元的「長虹帝璽」6月即將完工，另外，總銷28億元的「林口交響苑」成屋銷售入帳，而內湖商辦案「長虹豐匯」總銷達29億元若能順利出售，今年業績可望大幅成長。

長虹藉由教育長期投入建築教育推廣，自2017年長虹小學建築營開始，透過讓孩童的親身體驗與動手思考，在他們心中埋下對建築有感的種子。去年因疫情而延宕的公益建築營，終於趕在寒假前前往新北市淡水區水源國民小學舉辦。長虹教育基金會與專長於建築設計思考的林建成建築師、兒童文化的林宇儂設計師合作，攜手帶孩子用自然感知創造穿戴建築，並以木條、竹子等生活素材化身為建材，在教室內建構與探索不同尺度的空間。

展望2022年，長虹推案目標至少會有100億元，除了規畫在林口推出一個商辦案「雲創」外，力行段住宅案也將計畫推出，另外，台中港特定區3期系列個案外，也將首度進軍彰化員林、台中后里推案。