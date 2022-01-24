據義大利媒體於上周末報導，德國漢莎航空將收購義大利國有的義大利航空(Alitalia)旗下的ITA航空4成股份，交易可能在本周公布。

ITA航空從去年10月15日開始運營，擁有近2300名員工，機隊規模不及75歲的義大利航空的一半。義大利航空近期經歷了令人眼花撩亂的重組和所有權變更。

義大利的Il Foglio報沒有說明交易的價格，但指出，雙方已經接近就一些關鍵條款達成一致協議，包括以羅馬Fiumicino機場作為非洲直航的樞紐，以及一些美洲航線。

ITA航空發言人周六表示，該航空公司的最高管理階層將於1月31日向董事會提出一項戰略計畫。他補充說，資料將在接下來幾天內開放，允許潛在投標人或合作夥伴能夠看到關鍵財務檔案，以評估公司的價值。

漢莎航空拒絕對該報導提出置評。

路透曾於1月12日報導，有消息人士指出，ITA航空曾與漢莎航空、英國航空和美國Delta航空就股權合作議題進行接觸，稱正式談判可能在3月底前開始。