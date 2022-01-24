蔡英文總統22日出席蔣經國園區揭幕，在綠營掀起質疑聲浪，前綠委段宜康隨即透過臉書批評，「莫名其妙，無言以對，現在總統去肯定那個威權制最頂端的人，當初何必要我們推動轉型正義？」對此，資深媒體人黃創夏表示，自己不在乎段宜康等綠營人士批評，他只在意副總統賴清德怎麼看。

黃創夏今（24日）在臉書發文表示，坦白說，自己根本不在乎段宜康等人針對蔡英文對蔣經國看法的批評，他在意的是賴清德，想知道2024之後會如何？有些網友也在其po文底下留言表示，「中肯」、「賴如果聰明！現在絕對不會表態」。

經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館22日開幕，蔡英文在開幕式上表示，透過圖書館提供的資料讓台灣社會更深入了解，也能更公正評價，有助於化解台灣社會分歧

蔡英文此話一出，引發綠營內部不同看法，段宜康就在臉書上表示，莫名其妙，無言以對。既然如此，當初何必要推動轉型正義；行政院長蘇貞昌23日今日受訪時回應，台灣的民主不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈目，就忘了過往的滿手血腥。