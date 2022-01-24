石岡分駐所員警至各大超商、金融機構等處，向民眾加強宣導年節多項暖心服務。（張清照服務處提供／陳淑娥台中傳真）

農曆春節即將到來，為守護民眾財產安全，台中市東勢警分局在春節安全維護工作期間，除了基本打擊犯罪外，將提供「保護民眾存、提款護鈔」及「舉家外出巡邏」等多項暖心服務，石岡分駐所員警也透過面對面親切敘述方式，至各大超商、金融機構等處向民眾加強宣導，籲請需要的鄉親可多加利用。

警方指出，民眾存、提大筆款項可申請護鈔，申請人可以電話或親自至各警察單位要求協助存提款護鈔服務，並無資格限制，只要是各分局轄內學校、公司、民眾或金融機構轉知有提領鉅款需護鈔的對象，均可向警察機關申請護鈔

此外，若民眾在春節期間有外出旅遊地規劃，也可向警方申請住居安全維護，受理後將派員現地勘察，將住家納入巡邏線或在適當地點增設臨時巡邏箱，定時加強巡邏，不讓宵小趁虛而入。

東勢警分局表示，今年因疫情持續影響，外出路人戴口罩後較不易辨認面貌，因此春節期間提領款項時，應多留意周遭行人有無怪異舉動，防範遭尾隨成為行搶目標，如有大筆現金存款、提款需求，皆可向各地警察機關申請免費護鈔服務，或請金融機構協助代為聯繫，讓民眾安心領錢、家家戶戶過好年。