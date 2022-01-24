即便發生地震、洪水或疫情等重大天災，金融服務依舊不能中斷。國泰金控24日表示，其採模組化方式建立復原程序，並會實際操演，確保一旦災害發生時，迅速啟動應變及復原措施，重要關鍵業務最快4小時內成復原，例如股務櫃台若因疫情或天災無法運作，4小時內會立即啟動異地辦公室繼續辦理股務櫃台。

國泰金宣布，繼國泰人壽之後，已正式通過第三方驗證權威BSI英國標準協會「ISO 22301營運持續管理系統」國際標準驗證，成為國內首家通過認證的金控。

「ISO 22301營運持續管理系統」是項國際標準檢視企業緊急應變的經營韌性與永續經營的能力，包括是否能因應緊急情況成立災害應變指揮中心、各項業務流程、緊急應變計畫、業務復原程序，及異地備援機制是否完善等，是否有建立健全營運持續管理機制，確保關鍵業務流程不中斷。

國泰金控表示由金控總經理、風控長及各部室處長，共同成立營運持續管理委員會，國際標準建立國泰金的營運持續機制，且用模組化管理明確各種災害發生時的應變方式，哪些部門必須立即緊急動員，如何在最短時間內啟動異地備援、恢復關鍵業務及服務，確保營運不中斷。

國泰金表示，這些營運不中斷計畫是會真實演習，例如地震演習是真的要求員工必須跑出辦公室前往避難場所，且每年至少演練一次，確保計畫是真實可行，不是紙上作業。

例如4小時必須復原關鍵業務，即是以部門為單位，將人力、系統、場地及設施等關鍵資源分別進行影響評估，當災害發生時，可針對受損部分迅速啟動應變及復原措施，重要關鍵業務最快4小時內完成復原，要求各部門要作到真正營運與金融服務不中斷。