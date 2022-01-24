李沐（左）跟周興哲在片中有多場感人對手戲。（華映提供）

宋柏緯（左起）、周興哲、李沐、何思靜到台中宣傳電影。（華映提供）

今年賀歲檔唯一愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》今公佈預告，片中可以看到扮演吃貨的女主角李沐，竟遇見了15年後的自己，是個胖胖的、很愛吃的棉花糖女孩，同時也揭曉由李霈瑜（大霈）扮演15年後的李沐，拍攝時大霈辛苦的化了6小時特效妝，再穿上胖胖衣演出，大霈表示看到鏡子中的自己，都好想和那樣的自己當朋友。

預告中還見男主角周興哲扮演的暖男學長化身工具人，不但要送校花何思靜早餐，還要在天台教何思靜的閨蜜李沐彈吉他，更可見他穿著泳褲對著李沐生氣，畫面讓粉絲尖叫，另一亮點是周興哲為電影創作的主題曲〈想知道你在想什麼〉，歌曲極具感染力。片中最後更出現金馬影后陳淑芳，演員群堪稱全明星豪華陣容。

23日周興哲、李沐、宋柏緯和何思靜特別穿上電影中制服，前進台中和高雄為新片進行宣傳，與影迷面對面同樂。他們4人笑說穿著制服前往外縣市的感覺，有如重溫以前校外教學，而宋柏緯前一晚拍戲整夜沒睡，還是打起精神出發，只有趁在高鐵上小小補眠。周興哲也特別和粉絲們分享創作電影主題曲〈想知道你在想什麼〉的心情，他本來為電影寫了插曲，還和李沐分享，但他越聽越覺得歌曲旋律更適合整部電影，便決定另外寫插曲。