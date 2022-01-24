揮舞著譴責總統拜登的標語，要求「自由」，數千名民眾今天在華盛頓遊行，抗議一些人稱之為「暴政」的美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗強制令。

包括把疫苗強制令比作納粹大屠殺的疫苗懷疑論者小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）在內，演講者一個個走上林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前的麥克風旁，譴責這些規定。

COVID-19在美國造成7000多萬人感染，86萬5000多人死亡，2年來讓全球各地日常生活大半停擺，而且狀況還在持續當中。就像其他防疫限制一樣，疫苗強制令在美國同樣是相當兩極的政治議題。

另一名演說者表示：「強制令和自由，水火不容。」

61歲的維吉尼亞州物理治療師蜜雪兒（Michelle）告訴法新社：「我不是反疫苗，我是反對這支疫苗。」

她說，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）等公司在創紀錄時間內研發的mRNA疫苗「太過實驗性」，「匆促」。

法新社報導，過去1年，全球已有數以百萬計的人接種mRNA疫苗，證實安全有效。

蜜雪兒表示，她有宗教豁免可以不用接種，但每週在華盛頓上班都要接受採檢。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110124