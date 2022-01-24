培育未來奧運會運動攀登人才，台中首屆市長盃攀岩錦標賽於Dapro室內攀岩場館舉行，吸引基層優秀選手熱情參與，包含台中好手梁曉楓、梁寧方、盧樂絃等人均到場參賽。市府運動局長李昱叡昨日代表市長盧秀燕到場為選手加油打氣，肯定選手的精彩表現，市府將持續舉辦賽事，帶動台中運動發展。

因應奧運將運動攀登納入，運動局自2020年開始著手推動運動攀登，辦理衝鋒盃青少年推廣賽、全國運動攀登錦標賽、全國抱石運動攀登錦標賽，及促進台中市體育總會成立攀岩委員會，積極推動運動攀登賽事，整合目前現有資源，投入潛力選手訓練，盼提升台中運動實力。

運動局說，運動攀登賽制分三大類，抱石賽、上攀賽、速度賽等，這次競賽綜合三大類賽制，考驗選手的綜合能力，初賽時，在限定的時間裡，選手可自行選擇路線攀登，越難的路線分數越高，分數最高的前六名進決賽；決賽時參考國際運動攀登總會抱石賽決賽賽制，每組有3條路線，每條路線2分鐘觀察，3分鐘攀爬時間，路線上分為完攀、Zone(中繼點)兩種岩點得分，並計算攀爬嘗試次數，依完攀數、Zone數及嘗試次數決定名次。

李昱叡表示，市府推廣「酷城市、酷運動」理念，讓運動從基層扎根，市府持續與台中市體育總會攀岩委員會合作，積極培植運動攀登選手，盼提升台中運動發展。