中國恒大23日晚間公告表示，原恒大系兩位執行董事辭任，並由恒大汽車董事長肖恩獲委任為集團執行董事，信達香港董事長梁森林獲委任為非執行董事。值得注意的是，作為大陸四大AMC（資產管理公司）之一的中國信達，正是恒大風險化解委員會組成成員。業內人士認為，恒大董事會迎來「局外人」，且是專門從事不良資產處置的高層，可能與恒大進一步化解債務風險有關。

據券商中國報導指出，在此次變更董事之前，恒大董事會由6位執行董事加上3位獨立非執行董事構成，且6位執行董事均來自恒大集團或恒大子公司。此次變更後，恒大董事會變成由5位執行董事、1位非執行董事與3位獨立執行董事構成，且應是首次由與恒大無關係的人員擔任非執行董事。

這也被解讀，是否意味恒大化解債務風險進入更深層次。回顧稍早1月21日，恒大公告考慮到目前面臨經營挑戰以及債務壓力，風險化解委員會建議增聘中金公司、中銀國際等作為財務顧問，協助債務風險化解。