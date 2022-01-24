清水警分局長游永中親自率隊前往金融機構進行宣導，讓民眾安心過好年。（清水警分局提供）

清水警分局24日起規劃警力於各金融機構執行安全守望勤務。（清水警分局提供）

清水警分局24日起規劃警力於各金融機構執行安全守望勤務。（清水警分局提供）

台中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區金融機構高達45家，農曆春節將近，為加強111年加強重要節日安全維護工作，為守護民眾提領、存款安全，清水警分局24日起規劃警力於各金融機構執行安全守望勤務，清水警分局分局長游永中也親自前往現場向行員及民眾宣導，讓民眾安心過好年。

分局長游永中今日親自前往轄區金融機構，向行員及民眾宣導，若遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，以保住民眾荷包；若有可疑來電亦可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絶詐騙；同時也提醒民眾若有大量提(存)款，可向鄰近派出所申請警方協助護送。

另外，警方表示，111年重要節日安全維護工作期間擴大服務層面，確保民眾能安心歡度春節，提供多項為民服務的便利措施，讓民眾在春節期間，可安心外出遠行，同時促進警民合作，有效預防犯罪。

分局長游永中指出，考量目前社會民眾越來越重視生活品質，加以家庭成員多為小家庭，每逢春節連續假日，許多家庭除返鄉過節外，由於疫情關係今年雖無法出國旅遊，舉家外出在國內旅遊人數可能大幅提升，在遠遊期間住家無人，警方為維護民眾舉家外出住居安全，有需要的民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐(派出)所請警方協助維護其家戶住居安全。

警察單位受理後，會現地勘查申請人之住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點，並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。