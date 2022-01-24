行政院消保處24日公布預售屋專案查核結果，查核24件建案中，紅單查核不合格8件；定型化契約查核不合格3件；不動產經紀業代銷不合格4件；銷售中心及樣品屋查核不合格11件；消防安全查核不合格4件。

行政院消保處表示，本次查核所發現缺失，已由主管機關內政部依法查處並要求業者改善。行政院消保處聯合內政部地政司、營建署、消防署、公平會、賦稅署及地方政府，在2021年11月中旬至12月中旬，辦理臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、新竹市及新竹縣八個直轄市、縣市的預售屋專案查核。

在預約單（紅單）部分，不合格8件，多為約定買方逾期未補足定金或逾期未簽約即為違約，所繳定金沒收。

定型化契約部分，不合格3件，主要缺失為未記載交屋保留款為房地總價5％以上、未記載自來水、電力管線及瓦斯內管線費約定由建商負擔或房屋的保固期限非從交屋日起算。

不動產經紀業代銷查核，不合格4件，主要缺失為未懸掛不動產經紀業管理條例規定的文件或委託代銷契約未完成備查。

銷售中心及樣品屋查核，不合格共計11件，主要缺失為未領得建築許可、未領得使用許可或非於使用期限內。

消防安全查核，不合格4件，主要缺失為未設置滅火器、未設置避難逃生設備或未設置其他滅火設備。