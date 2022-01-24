家樂福大年初一福袋全台同步實體販售。（家樂福提供）

家樂福今年福袋於今（24日）開放線上預購後，不到10分鐘便完售，家樂福表示，沒搶到福袋的消費者，可於農曆大年初一2月1日，至全台門市購買，同步於當天上午10:00發送號碼牌開放入場購買，不限會員到場即可限購1份。全台預計販售共近1萬5000份福袋，其中量販店每店限量100份、超市每店限量30份，每份198元；線上購物990份，每份288元（已完售）。

而每個福袋享有雙重好康，福袋內含總價值超過2倍的500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品；而「福虎生風虎哩送」刮刮卡，最大獎為現值64萬1000元的台積電股票現金獎1張，二獎為現值8萬6550元的3張玉山金股票現金獎，總獎項價值超過100萬元。（股票價值為2022年1月22日收盤價格）。其他獎項包含130個國內外旅遊機加酒行程、住宿券，最高價值為澎湖及馬祖雙人享樂自由行。