桃園遠雄自貿園區群聚疫情擴大，鴻海(2317)旗下鴻佰科技遭波及、新增17例確診，且有確診者曾赴新竹湖口廠區工作。鴻海對此發表5點聲明，表示已安排湖口廠區所有同仁配合進行PCR檢驗，桃園自貿園區配合防疫暫停營運，不過此次事件對鴻海營運無重大影響。

雖然鴻佰科技爆發群聚感染，但鴻海董事長劉揚偉昨日表示，今年首季的季節性表現可能比過去幾年都好，為過去未見榮景。鴻海股價今（24）日未受鴻佰群聚事件影響，開高後上漲2.45％至104.5元，截至午盤仍維持近1.5％漲幅。

鴻海代鴻佰科技公告說明台灣部分廠區配合防疫規範狀況。首先，鴻佰桃園自貿園區將配合防疫暫時停止營運，公司將協助相關單位清查染疫員工足跡，確保同仁安全，廠區環境也立即安排清消作業。

其次，鴻佰已接獲相關單位要求，配合中央疫情指揮中心及新竹縣政府衛生局安排湖口廠區所有同仁配合進行PCR採檢，桃園及新竹各廠區禁止同仁跨廠移動。整體而言，此次鴻佰員工確診事件，對鴻海公司營運無重大影響。