91APP*-KY(6741)攜手「AFTEE先享後付」，即日起到2月28日期間，只要於此超過百間以上指定品牌商店消費，並以「AFTEE先享後付」進行支付結帳，無論新舊戶，皆可參與消費回饋折抵消費活動，以滿足消費者年節採購需求。

91APP*-KY與「AFTEE先享後付」於2021年開始進行合作，消費者在指定品牌網站及APP購物，不需綁定信用卡、免立即付款，就可先將商品帶回家，確認商品無疑慮後，再於45天內進行付款。同時，消費者也可享受AFTEE先享後付為台灣市場打造、專屬的「無卡分期服務」，讓無卡族也可以輕鬆擁有便利的網購體驗！

隨著農曆新年即將到來，為滿足消費者商品換購與年節送禮等購物需求，91APP*-KY與「AFTEE先享後付」攜手推出限時優惠方案，即日起到2月28日期間，只要於此次超過百間以上指定品牌商店消費（如：Timberland、The North Face、Keds台灣官方網站、amai、EASY SHOP台灣國民內衣店、夏普震旦生活3C、HOYACASA 禾雅寢具生活館、快車肉乾等），並以「AFTEE先享後付」進行支付結帳，無論新舊戶，皆可參與消費回饋折抵消費活動，最高可享單筆20%現折回饋優惠。

91APP*-KY自結2021年12月合併營收為1.07億元，年增14.29%，累計2021年合併營收為11億元，年增25.79%。