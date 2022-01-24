陳美鳳脫光泡湯激裸一片肉色 同框76歲藍心湄母超不科學

65歲資深女星陳美鳳出道多年，保養得宜的外型幾乎沒有太大變化，還被日本人猜年紀僅27歲，有著「台灣最美麗的歐巴桑」封號。近日她分享一張泡湯照，透露保養的要領，以及替藍心湄76歲母親慶生的照片，引起熱議。

陳美鳳22日在臉書上傳一張泡溫泉的照片，只見她頭髮包著純白毛巾，整個人沉浸在冒出水蒸氣的熱泉水中，背對鏡頭辣露天鵝頸、直角肩和無瑕美背，身材若隱若現頗養眼。陳美鳳同時寫道：「女人保養是老樣子，不保養是樣子老」，公開自己的養生觀念。

「情歌天后」龍千玉看了不禁留言：「女神～講得太好了」演藝圈星友黃露瑤、蔡允潔、范瑞君、江俊翰也覺得這段話很真實，認同要好好呵護自己，連吳淡如都讚賞：「很美的畫面！」。其餘網友也紛紛留下：「認真保養的女人最美」、「說得太有道理了」、「沒看過這麼美的背，鳳鳳就是這麼勤勞保養，才會看起來永遠像18歲，超年輕的」，還有人驚呼：「鳳鳳姐原來就是這樣保養，週末愉快。」釣出陳美鳳本人回覆：「最愛泡湯」。

除了陳美鳳是美魔女，藍心湄的76歲媽媽也保養得宜，昨（23日）陳美鳳曬出兩人同框照，高興地表示：「越來越口愛藍媽媽生日快樂，愛妳的同理心善良和真性情，我們一起美到老～開心。」只見兩人的膚況都很平滑，找不到一條細紋，被星友王瑞霞、GINO、梁佑南等讚賞美麗又年輕，藍心湄也在下方回應：「謝謝大家給的祝福，謝謝美鳳姊，媽媽超開心。」