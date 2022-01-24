在網路上受到大批網友愛戴的性感辣魔周荀（DenKa），因擁有甜美臉蛋與F級的兇猛好身材，加上先前曾自掀上衣露出飽滿南半球，而被網友封為「南半球女王」。而在家中飼養2貓1狗的她，近日上傳了一段將狗關在籠裡哀號的影片，引起網友熱烈討論更酸她「有青青的感覺」，讓周荀忍不住PO文反擊。

周荀在本月21日於臉書粉絲團上PO文表示「這是偷吃貓飼料的壞狗勾」，並附上一段狗狗被關在外出籠內哀號的影片，立即吸引大批網友撻伐，紛紛留言「不建議關籠處罰」、「真有心養狗，就好好養，不要讓人覺得妳養狗是為了增加好感度&大卡內容」，甚至有網友發長文痛批她「沒有教不好的狗狗，只有不會訓練的無腦主人。真的不要覺得做錯事就關籠，這會讓狗狗對籠子產生恐懼，習慣了之後也可能會有出籠恐懼症，邊境(牧羊犬)的智商很高而且特別敏感，如果不會訓練真的不要隨便養，養不好會有非常大的攻擊性，那到時候是不是又會棄養他呢？很多事不是你想的這麼簡單好嗎？沒辦法花時間、耐心慢慢教，就不要養了」，吸引超過350名網友留言，而周荀看到後也相當驚訝，立即在該篇貼文更改內容，強調自己是遵照訓練師的建議進行「關籠訓練」並非「關籠處罰」，但仍有不少酸民發文謾罵。

經過2天之後，由於太多酸民不看內容直接留言罵她，使得周荀再度PO文解釋，並詳細敘述將狗狗關進籠子裡的原因及過程，並感謝理解她作法並提供建議的飼主，但文中周荀也忍不住回嗆酸民「希望大家留言理性一點，一篇文章罵到人品、叫人家不要養，啊是要捐出去比較好嗎？還說有青青的感覺？啊我都31要32了，應該不是說我，所以請問是說我家的狗以後可以21歲買房是不是？」搞笑言論再度引起網友熱議，也意外掀起話題。