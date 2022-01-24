中央流行疫情指揮中心22日下午舉行記者會，會中內政部長徐國勇宣布禁止民選公職人員及政府官員跑攤，不過台北市副市長蔡炳坤卻遭爆違反防疫規定，昨到市場參加新春揮毫活動。對此，蔡炳坤今（24）日受訪時表示，那是寒冬送暖活動，強調無群聚，僅協助寫春聯讓弱勢民眾領取，呼籲外界看待事情「不要無限上綱」。

士林、北投市議員擬參選人林延鳳昨在臉書指出，現在疫情升溫，士林、北投傳出確診案例，但是就在23日上午有民眾陳情，台北市副市長蔡炳坤卻跑攤跑不停。她質疑，身為台北市的防疫指揮官之一，卻親自來到北投市場新春揮毫？她並呼籲蔡炳坤副市長減少參與這種跑攤活動，以身作則，共同遵守防疫的規定。

綜合媒體報導，蔡炳坤今受訪時表示，當天是寒冬送暖活動，並非只有自己到場，且民眾是依序領取白米、雞肉等，並替有需要的民眾寫春聯，強調非群聚活動，自己參加活動前也確認過， 過程比市場還安全，認為看待事情不要無限上綱，「社會該做的事還是要做，但防疫作為還是最優先要考量的」。