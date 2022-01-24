花蓮青創中心邀請在地青年藝術家盧俊翰，透過駐地創作計畫，以「白日夢」為發想，將青新基地車棚轉化為如夢似幻的異想世界，替該處增添一絲活力。（羅亦晽攝）

花蓮青創中心邀請在地青年藝術家盧俊翰，透過駐地創作計畫，以「白日夢」為發想，將青新基地車棚轉化為如夢似幻的異想世界，替該處增添一絲活力。（羅亦晽攝）

位於花蓮市海岸路上的花蓮青年新創基地，停車棚白牆斑駁無趣，了無生機，青創中心邀請在地青年藝術家盧俊翰，透過駐地創作計畫，以「白日夢」為發想，將車棚轉化為如夢似幻的異想世界，除豐富觀賞者的視野，也替該基地增添一絲活力。

盧俊翰是花蓮在地藝術家，東部的風景是他常見的創作主題，他受花蓮青年創業中心邀請，以油漆與壓克力顏料為素材，在青創基地進行為期10天的駐地創作。他透過畫筆，將雲朵、鳥兒、大山與大海呈現在青創基地停車棚白牆上，因圖樣獨特的線條及粉嫩的色彩，走入其中，彷彿置身夢幻的世界。

盧俊翰說，此次創作主軸為「白日夢系列」，並延續曾受台灣臉書辦公室之邀進行的駐地創作內容，呈現「飛天」的概念，將線條和色彩等創作元素「神話」化，展現出在天際上活潑感，並透過不同形體特徵，豐富天空，彷彿在空中做一場夢。

盧俊翰提及自己進行駐地創作時，發現停車棚的空間和窗框有延續，因此在每個窗框，做不同設計，並也將青年新創基地周圍的的風景與場景，呈現在每個空間裡，透過海景、天空、雲朵的對話，展現出不同的氛圍。

他認為，白日夢系列可展現天馬行空創意，深信青年創業的想法與創意就如同圖樣繽紛，期許透過創作，激勵大家展現自己的創業精神。

花蓮青年新創基地是全台唯一24小時由公部門提供的青創進駐空間，經花蓮縣政府整修經濟部標準檢驗局位在花蓮市美崙地區的舊辦公廳舍後，前年啟用，提供24小時開放的辦公空間、創業諮詢窗口等服務，不限產業類別，9處辦公室空間約5至8坪大，皆是設有無線網路的獨立空間，每個月租金約1000元上下，申請辦法可至「花蓮縣政府青年發展中心」網站查詢。