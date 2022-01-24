疫情爆發衝擊春節出遊意願，台北喜來登大搶新春住宿商機，2022年全新推出的「今晚巴豆夭2.0」住宿專案，延續每人每晚不到2000元的價格、吃到價值3300元的全新菜色美國肋眼牛排、整尾龍蝦等，還有十二廚最受歡迎的雙款甜點再加贈精選紅酒，即日起開放預訂，加購高鐵車票享8折優惠，每日預訂數量有限。

疫情期間台北喜來登推出的美食搭住宿專案中，以超高CP值可品嚐到龍蝦和牛排的「今晚巴豆夭」海陸晚晚餐專案最受消費者歡迎。創下超過三千晚訂房佳績的台北喜來登「今晚巴豆夭」住宿專案，以超划算的住宿價格品嚐到爐烤美國肋眼牛排、整尾鮮活龍蝦和鮮爽沙拉等豐盛晚晚餐打響名聲，網友們無不熱烈要求回歸。

新春將近推出限量追加優惠，每晚4千元有找享全新菜色鮮嫩肉汁、滿口燻香的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排」，飽滿鮮甜、蒜香濃郁的「蒜味奶油龍蝦義大利麵」，爽脆生菜搭上酸爽開胃和風醬的「煙燻鮭魚綜合沙拉」，還有十二廚自助餐廳排隊甜點、最不能錯過的「巧克力布朗尼佐雙色可頌鬆餅」濃濃的可可香與酥脆奶油外皮，雙款甜點雙倍幸福，新春期間避開餐廳人擠人，在房內獨立空間享用大餐度假。

台北喜來登恪守防疫規定，在全館客房、親子遊戲室、健身房等區域設置日本大幸藥品旗下「加護靈」全天候主動式空間抑菌劑，有效抑制空間病菌及過敏原，且按照優於政府公告標準的萬豪衛生消毒承諾進行熱點區域的定期消毒，以最高防疫規格，保障顧客入住及用餐安全，以上專案價格均含稅與服務費。

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