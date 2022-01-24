今年34歲的女星Albee(范乙霏)，是《我愛黑澀會》美眉出身，臉蛋相當甜美，但卻有著超性感火辣身材，加上自然直率個性，讓她人氣持續看漲，是許多男性心目中的女神，但就算是正妹，在私下生活也不見得都是無往不利，Albee就在節目上坦言，曾因為跟某任男友親密餵食出差錯，導致被對方狠甩。

Albee近日作客《同學來了》節目，討論到愛情順不順無關乎美醜的問題，吐露自己慘痛的經驗，她坦言遇過3、4任「愛把分手掛在嘴邊」的男友，最扯的一次，是高中時的那任男友，她只不過一次一起吃飯，想餵食對方但失手，對方就跟她提分手，且「錢都沒付就跑了」。

Albee說這件事發生在高中時期，當時跟那任男友一起去吃小火鍋，小倆口愛得濃情密意，也不忌諱外界眼光就想放閃曬恩愛，她當時要親手餵男方吃東西，但沒料到湯匙太燙，燙到男方的舌頭，Albee表示情況不嚴重，一般人大概喝個冰的就好了，不會放心上，但她男友卻是當下大發飆。

Albee餵食失誤導致男友大暴怒，但這才是風暴的開始，男方直接衝出店外，連飯錢都沒付就離開，她傻眼連忙追上去，但再也找不到男友，他就這樣從路上消失，Albee傻眼失落之餘，只能趕快回到店內結帳，這時收到了一封簡訊，是男方傳來跟她提分手，整起事件讓她至今仍印象深刻，坦言「超級詭異的」。