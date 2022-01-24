更生保護會今年將出版「更生保護工作指引」，讓這間76年的老店重新開張，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗兼財團法人臺灣更生保護會董事長，極力促成「更生保護工作指引」，讓這本書成為更保同仁提供服務的準則，同時也樹立更生保護的精神及價值觀。

這本「工作指引」，不但提升更生保護業務的深度及廣度，也成為更保同仁在執行業務時的教戰守則。「工作指引」內容兼具理論與實務層面，尤其是透過各種案例說明，將需求評估具體化後，再提出輔導措施。邢泰釗董事長表示，未來這本「工作指引」將發行電子版，公布於網路供大眾瀏覽，讓社會大眾更瞭解更生人的特質及困境，多給他們機會，讓他們能貢獻一己之力，對更生人和社會而言，能創造雙贏的局面，希望更多人一起來投入更生保護工作，共同來幫助他們。

從書中看到許多案例，其中更生人凱倫感謝在復歸社會時，得到社會的協助與力量，讓自己開啟不一樣的人生，並分享自己的人生經歷，人生的路無限的寬廣，重要是走對的路，凱倫希望透過自己的微薄力量，為社會盡一份心力。另一個案例是一位女性更生人，原本生活清苦，加上喪母，生活更是雪上加霜，從這個案例中，更保同仁在資源不足下，積極為更生人尋找資源，解決更生人的困境，這位女性更生人未來的人生也因此有所改變，「指引」中，很多案例都足以發人深省。