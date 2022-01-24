富邦悍將24日在新莊棒球場舉行開訓典禮，同時也公布新球季背號異動，新入團的老將王勝偉確定改披「3號」出發，他說：「因為生涯拿過2次總冠軍，期待能在富邦拿到第3冠。」

職業生涯從兄弟起步，王勝偉14號球衣一穿就是14年，但季後轉戰富邦後，14號已屬於新秀王苡丞，雖然學弟有意讓賢，但王勝偉婉拒，最後決定首度披上3號球衣。

「他有跟我聊過，但我想14號就讓它留在兄弟，這也是給自己一個機會，讓大家重新認識自己。」王勝偉也解釋自己選擇3號的原因，「因為生涯有拿過2座冠軍，期許自己能夠拿到第3冠。以前聽學長冠軍戒集滿一隻手，我只有2個，給自己一個目標。」

來到富邦尋求更多出賽機會，王勝偉也分享近期與新隊友相處的情況，「很多人說我最近心情好像比較好，一方面是跟年輕球員競爭，我自己也受到他們影響，他們帶給我的活力比我帶給他們的多。」他也提到隊上的「咖啡秀」帶來更多競爭感，他笑著說：「雖然我們老將好像奸詐狡猾，好像穩贏，但學弟們不怕挑戰，我們也輸了好幾次，但有競爭會更快進入狀況。」

而從樂天桃猿轉披藍袍的陽耀勳則選擇26號，當時選擇這個號碼沒有太多原因，單純只覺得「順眼而已」，沒想到這個號碼是以前林華韋穿過的背號，「林校長就說這是他小時候的號碼，要我不要漏氣，一開始就給我這個壓力，但我會讓這個號碼發光發熱的。」