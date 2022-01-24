凱特1月20日和夫婿威廉王子造訪英格蘭蘭開郡（Lancashire）的克利瑟羅社區醫院

安德魯王子因深陷性侵未成年少女醜聞，被拔除軍銜，還有王室贊助人身份，也被公開禁用王子殿下的頭銜後，英國擲彈兵衛隊據說一直希望，劍橋公爵夫人凱特能取代安德魯，成為他們的新長官。

據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，由於安德魯的陸軍上校榮譽軍銜已重返女王手中，高層軍官希望，凱特能接下這個職位。

要是40歲的她真接下這軍銜，可望成為擲彈兵衛隊366年以來第一位獲得任命的女性上校。據擲彈兵衛隊上下的非正式民調顯示，他們都很希望是凱特接棒。一名衛隊高級消息人士說：「我們都很欽佩她融入的方式和舉止，她似乎從來不犯錯。」

劍橋公爵夫人凱特

一位軍方消息人士透露，接班人原本預定周一宣布，但已延後。不過，他說，並不是凱特，而延後宣布意味著女王和擲彈兵衛隊還在考慮。

擲彈兵衛隊是1656年時，由英王查理二世所成立，他們從拿破崙戰爭、克里米亞戰爭、波耳戰爭，第一次到第二次世界大戰，幾乎無役不與。

而安德魯是2017年在已故愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王退休時，從父親手中接下這軍銜。對現年61歲的安德魯來說，這軍銜意義重大，他2019年首度淡出王室職務時，仍堅持不肯放棄。如今他必須以平民身分，面對在美國的性侵纏訟，更糟的是，他被逐出英國王室後，最快可能下個月就會失去警方24小時的貼身保護。