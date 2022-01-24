安德魯王子因深陷性侵未成年少女醜聞，被拔除軍銜，還有王室贊助人身份，也被公開禁用王子殿下的頭銜後，英國擲彈兵衛隊據說一直希望，劍橋公爵夫人凱特能取代安德魯，成為他們的新長官。
據《泰晤士報》（The Times）和《每日郵報》（Daily Mail）23日報導，由於安德魯的陸軍上校榮譽軍銜已重返女王手中，高層軍官希望，凱特能接下這個職位。
要是40歲的她真接下這軍銜，可望成為擲彈兵衛隊366年以來第一位獲得任命的女性上校。據擲彈兵衛隊上下的非正式民調顯示，他們都很希望是凱特接棒。一名衛隊高級消息人士說：「我們都很欽佩她融入的方式和舉止，她似乎從來不犯錯。」
一位軍方消息人士透露，接班人原本預定周一宣布，但已延後。不過，他說，並不是凱特，而延後宣布意味著女王和擲彈兵衛隊還在考慮。
擲彈兵衛隊是1656年時，由英王查理二世所成立，他們從拿破崙戰爭、克里米亞戰爭、波耳戰爭，第一次到第二次世界大戰，幾乎無役不與。
而安德魯是2017年在已故愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王退休時，從父親手中接下這軍銜。對現年61歲的安德魯來說，這軍銜意義重大，他2019年首度淡出王室職務時，仍堅持不肯放棄。如今他必須以平民身分，面對在美國的性侵纏訟，更糟的是，他被逐出英國王室後，最快可能下個月就會失去警方24小時的貼身保護。
文章來源：Deploy Kate Middleton! Grenadier Guards want the Duchess of Cambridge as their new Colonel to replace shamed Prince Andrew and make her the first woman to hold the honorary role in the regiment's 366-year history
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