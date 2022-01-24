曹仕翰導演入圍2022柏林新銳營。（資料照）

即將在今年2月12日舉行的柏林影展平行單元柏林新銳營正值20周年，今年因疫情影響，改以線上舉辦。去年甫以短片《貓與蒼蠅》入圍各大影展的導演曹仕翰，也從數千名報名者中脫穎而出，以導演身分參與。

曹仕翰所入選的柏林新銳營，為柏林影展主席迪特寇斯利克，在位期間最自豪的建樹之一。主辦單位從世界各地數千名報名者中選出200位學員，其中包含導演、製片、攝影、美術、演員等職位，獲選者可赴柏林參與為期1周的工作坊。因新銳營的成功，串聯世界優秀電影人促成國際合作，歐洲3大影展坎城、柏林、威尼斯與美國奧斯卡獎，皆可見柏林新銳營之友的身影。

在去年12月底就收到入選通知的曹仕翰，原本想說新銳營加上隔離有將近3周不在家，擔心他的另一半，也就是以《貓與蒼蠅》奪得金穗獎最佳演員的潘之敏1個人要照顧他們去年剛出生的寶寶會太辛苦，結果反被潘之敏笑說：「你不是擔心我太辛苦，是會想念寶寶吧！」平時專注創作的曹仕翰沒想到也是「兒子傻瓜」1枚。後來因全球疫情再度升溫，活動改以線上舉行，曹仕翰反而覺得有失有得，如此就可以在完成柏林新銳營行程的同時，多陪伴另一半與小孩。

《貓與蒼蠅》2021年在國際及台灣各影展收穫滿滿，除了入圍有短片坎城影展之稱法國克萊蒙費宏影展、金馬獎、台北電影獎、高雄電影獎，並在台灣培育新秀的重要影展金穗獎奪得3項大獎；更在國際知導演賈樟柯創辦、威尼斯影展前主席馬可穆勒作為藝術總監，近年成為挖掘非西方世界新銳導演重鎮的「平遙影展」，拿下平遙一角單元評審榮譽獎。

平遙影展頒獎當天，剛好就是曹仕翰的生日，沒想到現場與會的嘉賓和主持人一起錄下大家齊唱生日快樂歌祝賀的畫面，並把影片寄給他，讓他又驚又喜，直說很久沒有那麼多人一起唱生日快樂歌祝福他，很開心但也有點不好意思。雖說因為疫情的關係，失去了大家面對面交流的機會，但人與人之間的溫度依舊能透過不同的方式傳遞給彼此。